D'AVERSA, No a turnover in Coppa in vista dei viola

23.09.2024 Il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Torino. Il Mister ha toccato diversi temi, tra cui il prossimo impegno di campionato contro i viola e, riguardo un possibile turnover domani ha risposto: " No, dobbiamo ragionare una partita per volta. Le scelte che farò domani le avrei fatte a prescindere dalla partita di domenica. Col Cagliari tanti ragazzi hanno speso molte energie, qualcuno ne è uscito con problemi fisici. Ci sarà bisogno di tutto, io devo vedere chi è pronto".