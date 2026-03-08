Conference League: giovedì il Rakow arriverà a Firenze con una vittoria

di Redazione FV

Nella 24° giornata di Ekstraklasa, il Rakow ha battuto il Pogon Stettino in casa col punteggio di 2-0. A segno il norvegese Brunes al 10' e Makuch al 74'.

Un'ottima iniezione di fiducia per la squadra di Tomczik, prima di presentarsi al Franchi per il match d'andata degli ottavi di Conference in programma giovedì 12 marzo. Con questo risultato il Rakow sale al 4° posto con 37 punti, a sole 4 lunghezze dalla capolista Zagłębie Lubin.