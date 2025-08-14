Conference, alle 19 Paksi-Polissya: le formazioni ufficiali

© foto di Federico De Luca 2025
Avversari
di Redazione FV

Alle 19 fischio d'iniizo per la gara di riitorno della doppia sfida che definirà l'avversaria della Fiorentina ai playoff di Conference il 21 e il 28 agosto, Paksi e Polissya, che all'andata ha vinto 3-0. Ecco le formazioni:

Paksi (3-4-1-2): Kovacsik, Szekszardi, Kinyik, Szabo; Hinora, Windecker, Vecsei, Zeke; Haraszti; Bode, Toth. All. Bognar
Polissya (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Krushynskyi; Andryievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. All: Rotan.