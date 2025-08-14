Conference, alle 19 Paksi-Polissya: le formazioni ufficiali
Alle 19 fischio d'iniizo per la gara di riitorno della doppia sfida che definirà l'avversaria della Fiorentina ai playoff di Conference il 21 e il 28 agosto, Paksi e Polissya, che all'andata ha vinto 3-0. Ecco le formazioni:
Paksi (3-4-1-2): Kovacsik, Szekszardi, Kinyik, Szabo; Hinora, Windecker, Vecsei, Zeke; Haraszti; Bode, Toth. All. Bognar
Polissya (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Krushynskyi; Andryievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. All: Rotan.
