Como, quanti dubbi anche per Fabregas: ballottaggio Douvikas-Morata e Caqueret-Perrone
FirenzeViola.it
La Nazione fa il punto su come il Como arriverà al Franchi per la sfida di domenica contro la Fiorentina. Con il morale non al massimo, dopo la sconfitta di Bologna e il pareggio subito in pieno recupero dal Genoa nel posticipo di lunedì sera. A Firenze Fabregas dovrà fare a meno dello squalificato Ramon e per sostituirlo c’è un ballottaggio a tre che dovrebbe vedere vincitore Diego Carlos (favorito su Posh e Goldaniga) per giocare al centro della difesa al fianco di Kempf.
Dubbi in tutti i reparti. A centrocampo è duello tra Caqueret e Perrone per affiancare Da Cunha, così come in attacco Douvikas insidia Morata per una maglia dal 1’ minuto. Alle spalle della prima punta agiranno Kuhn, Nico Paz e Rodriguez.
Avversari
