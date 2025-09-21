Social

Como, l'esultanza del presidente Suwarso: "Grazie ragazzi, siete dei guerrieri"

Como, l'esultanza del presidente Suwarso: "Grazie ragazzi, siete dei guerrieri"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:00Avversari
di Redazione FV

Grande vittoria del Como che oggi pomeriggio ha battuto in rimonta al Franchi la Fiorentina per 2-1. Primo successo in trasferta dei lariani dopo la sconfitta del Dall'Ara contro il Bologna. Dopo l'iniziale vantaggio gigliato firmato da Mandragora, nella ripresa gli uomini di Fabregas hanno ribaltato la sfida grazie alle reti di Kempf e Addai. Con una storia Instagram il presidente dei lariani ha voluto ringraziare i suoi giocatori esultando per il successo: "Grazie ragazzi, siete dei veri guerrieri, continuiamo a crederci. Continuiamo a migliorare".