Como, Jesus Rodriguez: "Nella ripresa abbiamo cambiato l'atteggiamento di squadra"
L'esterno spagnolo del Como Jesus Rodriguez ha parlato al termine della partita vinta 2-1 contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Non solo il mio ingresso ha cambiato le cose, ma anche il cambio di atteggiamento collettivo rispetto al primo tempo".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
