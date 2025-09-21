Como, Jesus Rodriguez: "Nella ripresa abbiamo cambiato l'atteggiamento di squadra"

di Redazione FV

L'esterno spagnolo del Como Jesus Rodriguez ha parlato al termine della partita vinta 2-1 contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Non solo il mio ingresso ha cambiato le cose, ma anche il cambio di atteggiamento collettivo rispetto al primo tempo".