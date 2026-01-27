Timidi fischi del Franchi al termine del match: lo stadio è deluso

Timidi fischi allo stadio Franchi al termine della sfida tra Fiorentina e Como, con i viola che hanno perso 3-1 e hanno lasciato già la Coppa Italia, subito alla prima partita. Dopo il triplice fischio di Ayroldi, i 10.000 spettatori presenti questa sera allo stadio hanno voluto manifestare il proprio malcontento (se pur in modo "soft") verso la squadra e l’allenatore, che già da sabato a Napoli dovranno provare a dare una risposta concreta sul piano della prestazione e del risultato.