Douvikas avverte la Fiorentina: "Stiamo costruendo qualcosa di speciale a Como"

Il giocatore del Como, Tasos Douvikas, con una doppietta ieri ha contribuito alla larga vittoria della squadra di Fabregas sul Torino. Proprio il Como martedì verrà a Firenze a giocare la Coppa Italia contro la Fiorentina e di sicuro giocherà sulla scia dell'entusiasmo come sottolinea anche il giocatore sui suoi social in cui celebra la vittoria di ieri: "Una partita da ricordare al Sinigaglia! Orgoglioso di questa squadra e felice di contribuire con altri due obiettivi. Stiamo costruendo qualcosa di speciale qui. Manteniamo questa energia!". Fiorentina avvertita insomma.