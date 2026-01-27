La Fiesole al fianco della squadra: "Forza ragazzi. Vogliamo 11 leoni"
Dopo i timidi fischi arrivati da parte dello stadio Franchi al termine della sfida di oggi contro il Como, la Curva Fiesole ha voluto manifestare il proprio appoggio alla squadra in vista delle prossime partite: "Forza ragazzi" e "Noi vogliamo undici leoni" sono stati gli slogan scanditi a Ranieri e soci al termine della partita.
