Fiorentina-Como 1-3, Nico Paz e Morata decidono il match: viola fuori dalla Coppa Italia

La Fiorentina viene eliminata dal Como agli ottavi di finale di Coppa Italia. I viola perdono al Franchi contro la squadra di Fabregas per 3-1. La formazione di Paolo Vanoli (che ha attuato un ampio turnover nell’undici titolare), dopo una buona prima frazione di gara terminata in pareggio, ha subito nella ripresa, soprattutto nei primi minuti, la forte pressione dei comaschi.

Al 60’ infatti è arrivata la rete firmata dal solito Nicco Paz, che ha approfittato prima di una brutta respinta della difesa gigliata e poi di un errore abbastanza lampante tra i pali di Christensen. Mentre nel finale, in pieno recupero, Alvaro Morata ha calato il tris su assist di Kuhn. Per la Fiorentina questa è la seconda sconfitta consecutiva tra campionato e appunto Coppa Italia, ora ai viola restano due competizioni da disputare includendo ovviamente anche la Conference League.