Contatti tra Fiorentina e West Ham: i viola chiedono Walker-Peters e Magassa

Oggi alle 16:52Primo Piano
di Redazione FV

Sul canale Youtube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha riportato i contatti diretti tra Fiorentina e West Ham per due giocatori. Il primo è un esterno, il classe '97 inglese Kyle Walker-Peters, che piace molto alla Fiorentina come terzino destro, con Paratici che provò già a portarlo al Tottenham qualche tempo fa. Il dirigente non molla il profilo. L'altro nome è Soungoutou Magassa, mediano classe 2003. Linee calde sull'asse Firenze-Londra.