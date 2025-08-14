Cagliari, prima l'Entella poi i viola. Pisacane: "Ecco quali assenti ci saranno"

Nella sala stampa del CRAI Sport Center di Assemini, quartier generale del Cagliari Calcio, si è tenuta stamani la conferenza di presentazione da parte di mister Fabio Pisacane della gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. I rossoblù affronteranno, sabato 16 agosto alla Unipol Domus, gli avversari della Virtus Entella. Ricordiamo che il Cagliari sarà la prima avversaria della Fiorentina all'esordio in campionato: "Al netto di chi scenderà in campo sabato, le amichevoli ci hanno dato spunto per lavorare sulle cose che non vanno. Non so dare una percentuale per quanto riguarda la preparazione della squadra, ma sicuramente cercheremo di dare il nostro meglio. Luperto non penso che ci sarà per la Coppa Italia, sta ancora recuperando e difficilmente potrà essere pronto. Per Kılıçsoy bisognerà aspettare, ci sono troppe aspettative su di lui.

Ci vorrà del tempo per vederlo al 100%. Seba Esposito è un ragazzo che ha grandi qualità, siamo molto felici di averlo con noi. Gaetano arriva da un’operazione al menisco, ha iniziato da una settimana gli allenamenti col gruppo ma non ci sarà in questa prima parte. Bisogna dargli il giusto tempo per recuperare".