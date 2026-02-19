Jagiellonia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Harrison e Fazzini con Piccoli. In porta debutta Lezzerini
Alle 21 fischio d'inizio per Jagiellonia-Fiorentina, gara di andata dei playoff di Conference alla Chorten Arena di Bialystok. L'arbitro sarà l'austriaco Sebastian Gishamer. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte che ha fatto Paolo Vanoli: Harrison e Fazzini affiancano Piccoli.
Jagiellonia (4-4-2): Abramowicz; Wdowik, Bernardo Vital, Pelmard, Wojtuszek; Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz. Allenatore: Adrian Siemieniec
A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Drachal, Rallis, Sylla, Krasiewicz, Kozlowski
Fiorentina (4-1-4-1): Lezzerini, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli
A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Pongracic, Fagioli, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Parisi, Sadotti, Bertolini
