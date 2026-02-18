Lunedì Fiorentina-Pisa: programma di avvicinamento nerazzurro e punto sugli infortuni

La Fiorentina è ormai sbarcata in Polonia ma non tutta la rosa visto che ben 8 giocatori, ossia De Gea, Dodo, Kean, Solomon, Gudmundsson, Brescianini, Rugani e Christensen, sono rimasti a lavorare al Viola Park in vista del Pisa.

Anche il Pisa sta preparando la sfida salvezza di lunedì al meglio. Come riporta il portale SestaPorta infatti dopo due giorni liberi (ha giocato venerdì) la squadra è tornata ad allenarsi lunedì e ieri e oggi sono state previste sedute doppie con un lavoro in gruppo al mattino e lavoro personalizzato a gruppi nel pomeriggio, con allenamenti mirati, con focus tecnici e tattici specifici. Hiljemark e il suo staff intendono così intervenire in modo più mirato su aspetti tecnici e tattici. Giovedì il tecnico darà una giornata di riposo per poi riprendere con sedute quotidiane fino alla partenza per Firenze domenica.

Lo stesso sito che si occupa dei nerazzurri ha fatto poi il punto sugli infortunati: "Scuffet resterà fuori circa un mese per sospetto stiramento di primo grado, con accertamenti ancora in corso. L’obiettivo è recuperare Semper per venerdì, altrimenti giocherà ancora Nicolas. Stengs ha dolore al ginocchio ed è tornato al lavoro differenziato; Denoon e Vural restano fuori. Albiol è rientrato in gruppo e a Firenze ci sarà".