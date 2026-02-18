Lotta salvezza, tegola per il Torino: Che Adams out per 3 settimane
Brutte notizie per il Torino: si ferma Che Adams. Dopo esser uscito per un problema muscolare al termine del primo tempo dell'ultimo match disputato in campionato contro il Bologna, il Torino ha oggi reso nete le condizioni dell'attaccante granata. Questo ciò che si legge nel report medico ufficiale: "Il Torino Football Club comunica che il calciatore Ché Adams è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra".
Una grave tegola per Mister Baroni che dovrà quindi fare a meno dell'attaccante scozzese sicuramente per la sfida salvezza contro il Genoa di domenica 22 febbraio ma anche per altre partite dato che, secondo quanto si legge da Sky Sport, lo stop per Adams potrebbe aggirarsi intorno alla tre settimane. Un tempo lungo, se si considera che il Torino dovrà affrontare, oltre al Genoa, la Lazio il 1° marzo, il Napoli l'8 marzo, il Parma il 15 marzo e il Milan il 22 dello stesso mese. Toccherà quindi a Simeone, Zapata e al nuovo acquisto Kulenovic guidare l'attacco in tutte queste sfide delicatissime, vista la posizione di classifica che vede il club di Urbano Cairo a soli 6 punti sulla Fiorentina, 18°, e quindi sulla zona retrocessione.
