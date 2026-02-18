Kupisz carica lo Jagiellonia: "I viola faranno turnover e potrebbero soffrire il freddo"

Tomasz Kupisz, ex giocatore centrocampista polacco dello Jagiellonia attualmente in forza al Hutnik Varsavia, ha parlato ai canali ufficiali del club di Bialystok per analizzare la Fiorentina. Kuspisz infatti ha giocato diversi anni in Italia vestendo le maglie di Chievo, Cittadella, Brescia, Novara, Ascoli, Livorno, Bari, Trapani, Salernitana, Pordenone e Reggina. Queste le sue dichiarazioni: "Partite così, contro avversari forti ed europei sono sicuramente motivo di grande apprendimento, ma soprattutto danno allo Jagiellonia la fiducia per competere ad armi pari con le grandi squadre. Per quanto riguarda la Fiorentina, molto probabilmente non giocherà con una formazione titolare ma farà molto turnover, dato che le prossime partite sono molto importanti; hanno bisogno di vincere le partite di Serie A per salvarsi. Lo Jagiellonia ha anche acquisito esperienza contro squadre come Starburg, Rayo e Betis, ma questa partita sarà completamente diversa dalle precedenti."

Che mentalità servirà allo Jagiellonia?: "Quando si tratta di certe partite la concentrazione deve essere alta, ma non c'è bisogno di motivazioni extra. Non ci può essere nemmeno un rilassamento, serve qualcosa di intermedio per evitare che la partita diventi troppo confusa. Si lasciano liberi i giocatori, perché sono già motivatissimi a giocare contro la Fiorentina, visto che ci sono diversi nomi in lizza nella squadra di Firenze."

Hai trascorso molto tempo in Italia: cosa pensi che sorprenderà di più i giocatori toscani dopo aver lasciato il tunnel di Białystok?: "Saranno molto sorpresi dall'atmosfera e dalle condizioni meteorologiche. Meno 5 gradi Celsius a Białystok, considerando che giocheranno quasi subito dopo essere arrivati ​​dall'Italia, potrebbero rivelarsi fatali e, spero, paralizzarli un po'."