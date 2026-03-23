Calvarese spiega: "Ecco perché il tocco di mano di Pongracic non è punibile"

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Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha voluto dire la sua sull'episodio più discusso dell'ultimo giorno. Intervenuto sul proprio profilo TikTok, ha spiegato la sua opinione sul rigore chiesto dall'Inter contro la Fiorentina: "Su un cross dalla destra il pallone arriva al centro, la sfera viene quasi giocata da Pio Esposito, anche se l'attaccante nerazzurro non riesce a intervenire pienamente, e da lì il pallone rimbalza e schizza.

Non è chiaro se Pongracic tocchi la palla con il tacco o con il braccio, ma, anche se fosse con il braccio, non sarebbe punibile perché è in una posizione naturale, abbastanza vicino al fianco. Il pallone schizza da una distanza ravvicinata dopo che Esposito ha tentato di giocarlo".