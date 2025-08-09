Amorim dopo la Fiorentina: "Gara difficile. È stata l'amichevole perfetta"

vedi letture

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine del pareggio contro la Fiorentina: "Oggi è stata una partita difficile. Abbiamo avuto qualche difficoltà, soprattutto all'inizio del primo tempo e all'inizio del secondo.

Loro si sono mossi molti e abbiamo faticato a trovare il momento giusto per pressarli, poi però abbiamo controllato la partita. Credo che ci sia mancata un po' di fluidità nel gioco, possiamo fare meglio ma credo che sia stata un'amichevole di preparazione perfetta, anche per farci capire dove dobbiamo migliorare e che nel corso delle partite, in alcuni momenti, dovremo affrontare delle difficoltà".