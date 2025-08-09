Amorim dopo la Fiorentina: "Gara difficile. È stata l'amichevole perfetta"
FirenzeViola.it
Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine del pareggio contro la Fiorentina: "Oggi è stata una partita difficile. Abbiamo avuto qualche difficoltà, soprattutto all'inizio del primo tempo e all'inizio del secondo.
Loro si sono mossi molti e abbiamo faticato a trovare il momento giusto per pressarli, poi però abbiamo controllato la partita. Credo che ci sia mancata un po' di fluidità nel gioco, possiamo fare meglio ma credo che sia stata un'amichevole di preparazione perfetta, anche per farci capire dove dobbiamo migliorare e che nel corso delle partite, in alcuni momenti, dovremo affrontare delle difficoltà".
Pubblicità
Avversari
Dall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca alla società andare incontro a Pioli e alla sua richiesta di alzare il livello. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Manchester-Fiorentina finisce 1-1 ma la Snapdragon Cup va agli inglesi ai rigori: rivivi il live di FirenzeViola
2 Manchester-Fiorentina 6-5 (d.c.r.), più e meno: Sohm e Kouadio stupiscono, Fagioli in crescita, bene Pongracic, Kean e De Gea. Dzeko e Gud così e così
3 I soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
Copertina
Pietro LazzeriniI soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
Luca Calamai5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com