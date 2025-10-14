L'Italia U21 a valanga sull'Armenia. Ndour 45' sfortunati, Fortini, debutto con rosso
L'Italia Under21 di Silvio Baldini continua il suo percorso netto nelle qualificazioni all'Europeo di categoria: quattro vittorie su quattro, con un convincente successo anche contro l'Armenia fanalino del Gruppo E. A Cremona gli azzurrini si impongono per 5-1 ma il risultato poteva essere addirittura più largo, con il viola Cher Ndour che nel primo tempo si conquista e sbaglia un rigore (parato dal portiere ospite), per il classe 2004 anche un palo prima della sostituzione all'intervallo.
Il risultato matura nella ripresa grazie alle reti di Matteo Dagasso, Francesco Camarda (doppietta), Seydou Fini e Jeff Ekhator, prima della rete della bandiera armena con Vardanyan; da segnalare anche lo sfortunato debutto di Niccolò Fortini, entrato al 77' ed espulso dopo sei minuti dal suo ingresso per un doppio giallo rimediato nel giro di due azioni.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati