FirenzeViola La ripresa al V.Park: Dodo e Fazzini ok, Sohm ci prova. Tornati Dzeko e Kospo

vedi letture

Stefano Pioli ha ripreso gli allenamenti al Viola Park dopo i due giorni liberi concessi. Come noto tra i Nazionali sono rientrati solo Kospo e Dzeko, oltre che Kean per curare la caviglia. Oggi la seduta ha visto lavori a gruppi e personalizzati, con Dodo e Fazzini sulla via del recupero visto che sono tornati a lavorare con i compagni. Per loro c'è ottimismo, come dal lunedì dopo gli infortuni nella gara con la Roma visto che non erano serviti neanche esami particolari, di rivederli in campo già con il Milan, ancora qualche dubbio invece con Sohm che sta comunque recuperando dalla fascite plantare.