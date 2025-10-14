Italia U21, per Ndour palo e rigore sbagliato con l'Armenia. Al 45' è 0-0

Cher Ndour protagonista del primo tempo dell'Italia Under 21 in campo a Cremona contro l'Armenia. Il centrocampista della Fiorentina ha infatti colpito un palo di testa al 20' per poi andare a battere un rigore conquistato da lui stesso al 26', sullo 0-0, calciandolo però troppo sul portiere che in queste qualificazioni ne aveva già parato uno. Ndour è stato subito confortato dai compagni. Al 35' è poi protagonista anche di un colpo di testa ma il pallone finisce fuori dallo specchio. Il primo tempo della gara si è dunque conclusa sullo 0-0, con tanto rammarico per le occasioni (una di Marianucci e due di Ndour appunto).