Braida: "Viola più forte di quanto espresso. Avanti con Pioli se la società crede sempre in lui"
Ariedo Braida, ex dirigente del Milan ed attuale vicepresidente del Ravenna in serie C, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare della sfida di domenica prossima tra i rossoneri e la Fiorentina: "In attacco Kean è fortissimo, è maturato e diventato un attaccante straordinario, potente e tecnico. Se lui farà quello che pensiamo a tutti la Fiorentina risalirà. Ma il calcio è strano, riserva stagioni negative, nessuno ha la bacchetta magica. La Fiorentina ha una classifica deficitaria ma il gruppo è forte ed ha valori molto superiori a quelli espressi finora".
Pioli rischia o va rispettato il ciclo? "Esistono le difficoltà ma a volte succedono cose che ti fanno risorgere, quando sembra tutto perduto. Magari torni a vincere. La scadenza? Non si possono fare progetti di risultati, ma si programma il lavoro. Bisogna lavorare e prepararsi ma a volte hai sorprese incredibili, estremamente negative o positive. Il calcio è tutto e il contrario di tutto. Pioli ha un percorso estramente positivo e bisogna aspettare e dare fiducia. L'importante è che la società creda in lui altrimenti bisogna cambiare, poi è chiaro che i risultati determinano anche le decisioni delle dirigenze".
Milan-Fiorentina come finirà? "Meglio non risponda, sono milanista ed è chiaro che tifi per il Milan. Mi ricordo però che abbiamo anche perso con la Fiorentina, ricordo cose belle e meno belle".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati