Al Como non basta Nico Paz: follia Jacobo Ramon (che salta Firenze) e il Genoa pareggia

Il Como viene riacciuffato in casa per 1-1 in maniera rocambolesca, dopo che i padroni di casa avevano dominato il primo tempo messo in discesa dal gol di Nico Paz in avvio. Ma nel finale Jacobo Ramon si fa espellere e il Genoa ormai nel recupero trova subito il gol del pareggio con Ekuban.

Sblocca Nico Paz al 13' su assist di Morata mentre lo spagnolo fallisce il colpo del ko al 36' del primo tempo dopo un paio di occasioni di Kuhn sempre per il Como mentre per il Genoa c'è solo un bel tiro di Colombo parato dal portiere comasco. Nella ripresa partita più equilibrata e dopo un buon inizio del Como è il Genoa che va alla disperata ricerca del pari, andandoci più volte vicino con Ostigard molto attivo ma con il portiere Butez molto attento. Nel finale Jacobo ha fatto una brutta entrata in scivolata, per l'arbitro è da espulsione. Interviene il Var ma resta la valutazione di Piccinini e dunque il giocatore del Como lascia i suoi in 10 per gli ultimissimi fatali minuti e salterà la prossima gara al Franchi contro la Fiorentina. Subito dopo l'espulsione il Genoa arriva in area e dopo un primo tiro salvato con l'aiuto del palo, il pallone arriva ad Ekuban che infila porteire. Il Genoa va all'arrembaggio e rischia anche di vincere con Butez provvidenziale.