AEK Atene, Anthony Martial pronto a trasferirsi al Monterrey: la situazione

Oggi alle 12:36
di Redazione FV

L'AEK Atene, avversaria della Fiorentina nel maxi-girone di Conference League è pronta a salutare un pezzo grosso della propria rosa. Si tratta dell'attaccante Anthony Martial, che come riporta il giornalista Fabrizio Romano è prossimo a diventare un giocatore del Monterrey. In queste ore i gialloneri della capitale gli hanno dato il permesso per effettuare le visite mediche proprio con la formazione messicana.