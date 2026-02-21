Verso Fiorentina-Pisa: a Radio FirenzeViola se ne parla a "Extra Viola"

FirenzeViola.it
Oggi alle 21:00
di Redazione FV

Prosegue la programmazione in diretta del sabato per Radio Firenzeviola, la web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it. Dalle 21 alle 21.30 con "Extra viola", in collaborazione e anche su RTV38, la giornata in diretta si conclude con l'approfondimento di Fiorentina-Pisa di lunedì prossimo, con Lorenzo Marucci e Andrea Giannattasio in studio. Potrete seguire via App o dal pc, anche in modalità video, e direttamente in tv, smart o dal canale 92 del digitale terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.

