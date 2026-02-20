Radio FirenzeViola ancora in diretta: scatta "Extra Viola" in collaborazione con Rtv38

di Redazione FV

Non è ancora finita la giornata di Radio FirenzeViola. Fino alle 21:30 infatti c'è "Extra Viola", la trasmissione di approfondimento della giornata viola, tutte le sere dal martedì al sabato, stasera condotto da Luis La Serpe in compagnia di Costantino Nicoletti, in collaborazione con RTV 38. 

