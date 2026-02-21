Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30 anche di sabato: il programma

Redazione FV

Prosegue la programmazione in diretta del sabato per Radio Firenzeviola, la web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it. In questa giornata di anti-vigilia di Fiorentina-Pisa, ora è il momento di "Tutti in campo", mentre alle 19 c'è "100 anni di Passione Viola". Dalle 20 alle 21 in studio Andrea Giannattasio per "Made in Viola", la trasmissione dedicata alla Fiorentina Primavera, per chiudere poi dalle 21 alle 21.30 con "Extra viola", in diretta anche su RTV38.

