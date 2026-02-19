Al via "Se fosse sempre domenica": segui Jagiellonia-Fiorentina con Radio FirenzeViola fino al post gara

Al via "Se fosse sempre domenica": segui Jagiellonia-Fiorentina con Radio FirenzeViola fino al post garaFirenzeViola.it
Oggi alle 20:00RFV
di Redazione FV

Manca un'ora alla gara di andata dei playoff di Conference tra Jagellonia e Fiorentina e Radio FirenzeViola si prepara a viverla insieme a voi. Prosegue, infatti fino al lungo post gara, il palinsesto in diretta della nostra visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Da ora inizia infatti  "Se fosse sempre domenica" consueto format per seguire le partite della Fiorentina condotto da Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio, con Andrea Giannattasio inviato a Bialystok per la cronaca appunto di Jagiellonia-Fiorentina. Nel post gara la diretta proseguirà con i commenti dei nostri opinionisti e le voci dei protagonisti dalla sala stampa.

Per ascoltarci CLICCA QUI! 