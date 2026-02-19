Al via "Se fosse sempre domenica": segui Jagiellonia-Fiorentina con Radio FirenzeViola fino al post gara
Manca un'ora alla gara di andata dei playoff di Conference tra Jagellonia e Fiorentina e Radio FirenzeViola si prepara a viverla insieme a voi. Prosegue, infatti fino al lungo post gara, il palinsesto in diretta della nostra visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Da ora inizia infatti "Se fosse sempre domenica" consueto format per seguire le partite della Fiorentina condotto da Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio, con Andrea Giannattasio inviato a Bialystok per la cronaca appunto di Jagiellonia-Fiorentina. Nel post gara la diretta proseguirà con i commenti dei nostri opinionisti e le voci dei protagonisti dalla sala stampa.
Jagiellonia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Harrison e Fazzini con Piccoli. In porta debutta Lezzerini
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
