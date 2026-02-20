Radio FirenzeViola, prosegue la diretta con "Ganzamente in viola": il programma

di Redazione FV

Non è ancora finita la giornata di Radio FirenzeViola. Dalle 19:00 alle 20:00 spazio a "Ganzamente in Viola" con il "G", Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti. Dalle 20:00 alle 21:00 sarà l'ora del "Brivido viola" con Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

