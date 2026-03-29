Zoff a Il Giornale: "Kean può essere decisivo per andare al Mondiale"

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L’ex portiere, Dino Zoff, si è concesso a Il Giornale e ha proposto il nome di un giocatore della Nazionale italiana su cui confida in modo particolare per vincere la finale dei playoff contro la Bosnia martedì sera: “Direi Kean. L'ho visto molto bene contro l'Irlanda del Nord e ha fatto davvero un bel gol. Kean ha grandi potenzialità e finalmente le sta tirando fuori: potrebbe essere lui l'uomo decisivo per riportare l'Italia al Mondiale”.