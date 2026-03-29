Calciomercato De Gea vuole onorare il suo contratto: da parte sua nessun segnale di addio

vedi letture

David De Gea si prepara per un finale di stagione impegnativo con la Fiorentina. Questo non toglie che il portiere spagnolo stia pensando al suo futuro, anche in relazione all'annata storta che ha coinvolto tutti, lui compreso. In vista del prossimo anno non c’è niente di scontato, neppure la permanenza dell’ex Manchester United, che però da parte sua rimarrebbe volentieri in maglia viola. A meno di ribaltoni, la sua idea è quella di proseguire il percorso a Firenze.

La volontà del giocatore.

Lo ha anche dichiarato nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport due giorni fa: "Ho ancora due anni di contratto e qui sto bene". Casomai il rendimento alterno di De Gea lascia pensare che la Fiorentina rifletterà sulla sua situazione. Ricordiamo che guadagna pur sempre 3 milioni di euro netti a stagione, il che non è banale per la società viola. Si tratta del secondo calciatore più pagato della rosa. Il primo è Moise Kean che percepisce 4,5 milioni di euro più bonus.

La fiducia del club.

A maggio 2025 la Fiorentina aveva la possibilità di far scattare l’opzione presente sul contratto annuale di De Gea, invece preferì ridiscutere il suo accordo per intero prolungando l'avventura dello spagnolo a Firenze fino al giugno del 2028 e adeguando il suo stipendio dai vecchi 1,2 milioni ai 3 attuali. L’aspettativa nei suoi confronti per la stagione 2025-2026 era molto diversa, ma questo vale per la maggior parte della squadra. Adesso il finale di annata, poi il futuro.