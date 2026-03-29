Kean punta il Mondiale. CorFio: "Poi la Fiorentina e l'estate torrida"
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Stamani il Corriere Fiorentino si focalizza su Moise Kean e scrive che per l’attaccante viola c’è da conquistare un Mondiale. Dopodiché potrà concentrarsi sui mesi conclusivi della stagione, che saranno decisivi per rinvigorire le statistiche e soprattutto il senso dell’annata della Fiorentina. Il tutto - si legge - prima di un’estate che si rivelerà torrida per il futuro del classe 2000 sul quale, ricordiamo, vige una clausola rescissoria da 62 milioni valida dall'1 al 15 luglio. Ma questa è una storia ancora tutta da scrivere.
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Il successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte violadi Tommaso Loreto
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1 Il successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte viola
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Andrea GiannattasioLa forza viola dell’unità tra rinascita e futuro: Vanoli (per ora) blindato. Kean trascinatore azzurro: ora regali la stessa qualità a Firenze. Un vivaio d’eccellenza per sognare oltre la salvezza
Luca CalamaiPerché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
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