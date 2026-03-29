Kean punta il Mondiale. CorFio: "Poi la Fiorentina e l'estate torrida"

Kean punta il Mondiale. CorFio: "Poi la Fiorentina e l'estate torrida"FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:20Rassegna stampa
di Redazione FV

Stamani il Corriere Fiorentino si focalizza su Moise Kean e scrive che per l’attaccante viola c’è da conquistare un Mondiale. Dopodiché potrà concentrarsi sui mesi conclusivi della stagione, che saranno decisivi per rinvigorire le statistiche e soprattutto il senso dell’annata della Fiorentina. Il tutto - si legge - prima di un’estate che si rivelerà torrida per il futuro del classe 2000 sul quale, ricordiamo, vige una clausola rescissoria da 62 milioni valida dall'1 al 15 luglio. Ma questa è una storia ancora tutta da scrivere.