Ora il tour de force, RepFi: "Ecco quanti punti servono per salvarsi"
Questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze) si occupa del “tour de force” di due mesi che attende la Fiorentina per la corsa alla salvezza. I due punti di vantaggio sulla terzultima sono un bottino da non dilapidare e l’inversione di tendenza del 2026, 19 punti in 13 partite, è la base da cui ripartire.
Il calendario prevede subito uno scontro diretto da non sbagliare: a Verona, il sabato di Pasqua, contro la penultima in classifica è l’occasione ghiotta per allungare sul Lecce, che riceverà l’Atalanta, e sulla Cremonese, che ospiterà il Bologna, senza scordare il Cagliari, avanti di un punto in classifica che se la vedrà con il Sassuolo. Con la media punti impressa da Vanoli nelle ultime gare per toccare la quota tranquillità servirebbero altri 10 punti, ma anche con 38 punti i viola potrebbero tranquillamente festeggiare il mantenimento della categoria.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati