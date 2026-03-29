Mandragora ancora a parte. CorSport: "Kean torna giovedì"
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Il Correre dello Sport - Stadio propone un focus sulla seduta a porte aperte di ieri, e scrive che Mandragora ha svolto lavoro a parte poiché ancora alle prese con il fastidio al polpaccio che non gli ha permesso di scendere in campo domenica scorsa contro l’Inter. Personalizzato anche per Brescianini, Parisi e Fortini, impegnati in un allenamento dedicato alla parte atletica nell’ottica di recuperare al meglio le energie in un periodo pieno di impegni. Solomon e Lezzerini hanno, invece, lavorato col gruppo. Kean tornerà a disposizione da giovedì.
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