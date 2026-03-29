FirenzeViola Bagno di folla al Viola Park. La carica di Gosens e Vanoli, il dubbio su Dodo

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È stata una giornata di festa quella di ieri per la Fiorentina che si è ritrovata al Viola Park con i propri tifosi per prendersi un bagno di folla che possa caricare la squadra di Vanoli verso un finale di stagione con il sospiro di sollievo. Davanti a circa 2000 persone, De Gea e compagni hanno sfilato prendendosi l'abbraccio dei sostenitori gigliati prima di svolgere la seduta sotto un sole primaverile che ha fatto nascere il sorriso anche sui più corrucciati.

La carica di Gosens e Vanoli

Sia Gosens, capitano in pectore di questa squadra, che Vanoli, allenatore sempre più sereno dopo "cinque mesi intensi", hanno chiarito il concetto che si respira dentro lo spogliatoio viola: guai abbassare la guardia, ora non c'è più tempo per sbagliare e già con l'Hellas Verona sarà decisiva. Restano otto finali da giocare in campionato più il quarto di Conference League in cui quel che succede succede. La competizione internazionale resta il mondo in cui la Fiorentina può ancora sognare una gioia. Ma ancora non è tempo di pensare al Crystal Palace (anche se i tifosi sono già pronti a riversarsi per le strade di Londra).

La situazione Dodo

L'unica pecca di un bel pomeriggio al Viola Park è stato l'infortunio occorso quasi all'improvviso a Dodo. Il brasiliano si è fermato dopo uno scatto e ha interrotto il suo allenamento destando non poca preoccupazione tra i tifosi e soprattutto nello staff medico. Troppo importante il giocatore per rischiare di perderlo in questa fase della stagione, Vanoli e il suo staff lo valuteranno giorno per giorno a partire da oggi - ma soprattutto da martedì, quando i giocatori torneranno ad allenarsi - con la speranza che le sensazioni del tardo pomeriggio siano confermate anche dal brasiliano. Un infortunio così, ora, non ci vorrebbe.