I talenti viola volano in azzurro, La Nazione: "Bene Martinelli-Croce"

I talenti viola volano in azzurro, La Nazione: "Bene Martinelli-Croce"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:00Rassegna stampa
di Redazione FV

L’edizione odierna de La Nazione dedica spazio ai giovani talenti della Fiorentina che si stanno facendo notare anche con la maglia della Nazionale. L'azzurro fa bene anche ai più giovani - si legge - Prendete Martinelli, fresco di debutto in Under 20 dopo un ottimo scorcio di stagione da titolare alla Sampdoria. E poi il baby bomber Croci, reduce dalla doppietta nella finale della Viareggio Cup. L'attaccante aretino ha segnato anche con la Nazionale Under 16 allenata dall'ex viola Manuel Pasqual. Bel gol, dopo aver strappato il pallone a un difensore. Domani nuova sfida sempre contro la Germania, altra occasione per lasciare il segno prima di tornare al Viola Park.