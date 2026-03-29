I talenti viola volano in azzurro, La Nazione: "Bene Martinelli-Croce"
FirenzeViola.it
L’edizione odierna de La Nazione dedica spazio ai giovani talenti della Fiorentina che si stanno facendo notare anche con la maglia della Nazionale. L'azzurro fa bene anche ai più giovani - si legge - Prendete Martinelli, fresco di debutto in Under 20 dopo un ottimo scorcio di stagione da titolare alla Sampdoria. E poi il baby bomber Croci, reduce dalla doppietta nella finale della Viareggio Cup. L'attaccante aretino ha segnato anche con la Nazionale Under 16 allenata dall'ex viola Manuel Pasqual. Bel gol, dopo aver strappato il pallone a un difensore. Domani nuova sfida sempre contro la Germania, altra occasione per lasciare il segno prima di tornare al Viola Park.
Pubblicità
Rassegna stampa
Il successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte violadi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Il successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte viola
Copertina
FirenzeViolaDa Beltran a Sohm, da Richardson a Sottil: tutti i viola in prestito pronti a tornare a giugno
Andrea GiannattasioLa forza viola dell’unità tra rinascita e futuro: Vanoli (per ora) blindato. Kean trascinatore azzurro: ora regali la stessa qualità a Firenze. Un vivaio d’eccellenza per sognare oltre la salvezza
Luca CalamaiPerché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com