Un Harrison ispirato ieri. CorFio: "E Solomon adesso è recuperato"
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Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla seduta a porte aperte di ieri. Dodo sarà valutato nei prossimi giorni: il problema muscolare ha fatto arrabbiare lo stesso brasiliano, uscito dal campo toccandosi la zona dei flessori. Per il resto la squadra ha lavorato in mezzo agli applausi dei tifosi presenti, e sono andati in gol i vari Gudmundsson, Fazzini, Fabbian, spesso imbeccati da un ispirato Harrison. Tra le buone notizie per il tecnico anche la presenza ormai stabile in gruppo di Solomon, recuperato in vista della gara di sabato prossimo a Verona, mentre ha continuato a lavorare a parte Mandragora.
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