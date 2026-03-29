Incertezza sui biglietti per Londra, La Nazione: "Tifosi in difficoltà"

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Stamani La Nazione dedica spazio alla vendita dei biglietti per il match di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina. L’attesa prosegue e mette un po’ i bastoni fra le ruote ai tifosi, che devono organizzare per il volo per Londra di giovedì 9 aprile. Ad ora i tagliandi per il settore ospiti del Selhurst Park non sono stati messi in vendita, e non si sa nemmeno quanti ce ne saranno a disposizione. Molti sostenitori viola hanno già prenotato voli e alberghi.

L’incertezza è alimentata anche dalla “trattativa” ideale messa in atto tra i due club per strappare il maggior numero di biglietti possibile per i rispettivi tifosi in trasferta. Perché pure la richiesta del pubblico inglese per la sfida del Franchi è superiore ai tagliandi che dovrebbero essere inviati a Londra.