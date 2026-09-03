Zetti sulla Fiorentina: "Siamo curiosi ma anche positivamente ansiosi"

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Sulle pagine de La Nazione c'è spazio per il commento di Cosimo Zetti sulle vicende di casa Fiorentina. "Una rivoluzione, come mai in passato era accaduto - scrive il giornalista. Sì, c’era bisogno di aria nuova, di smontare uno spogliatoio che non era più uno spogliatoio e ripartire quasi completamente da zero. Paratici e Goretti hanno lavorato giorno e notte, la squadra è stata rivoltata e ringiovanita. Tanti volti nuovi, tante motivazioni in più, la volontà, come aveva auspicato lo stesso diesse, di creare una squadra competitiva e futuribile".

Poi chiude con un'analisi: "La palla passa a Fabio Grosso, che dovrà indovinare l’alchimia e garantire equilibrio. Siamo curiosi e al tempo stesso positivamente ansiosi. Il potenziale, come detto, non manca. E se poi il gruppo riuscisse presto a trasformarsi in squadra, allora potremmo anche cominciare a divertirci".