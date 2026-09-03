Fiorentina, un attacco da giganti: Beto e Pellegrino per invertire la rotta

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La cura al mal di gol della Fiorentina passa dal mercato. È questa l'analisi proposta dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il club viola abbia scelto di affidarsi a due centravanti dalle caratteristiche fisiche importanti per provare a risolvere il problema offensivo. Dopo le prime due giornate di Serie A senza reti, Fabio Grosso può contare su Mateo Pellegrino e Beto, arrivato dall'Everton negli ultimi giorni di mercato.

I due sono chiamati a raccogliere la pesante eredità lasciata da Roberto Piccoli e soprattutto da Moise Kean, passato al Como. Sulla carta i numeri dell'ultima stagione sono incoraggianti: Pellegrino ha realizzato 12 gol, mentre Beto ne ha segnati 10, entrambi in doppia cifra. Kean, invece, si era fermato a nove reti, pur avendo avuto un rendimento condizionato dagli infortuni e lasciando a Firenze anche il ricordo dei 25 gol della sua prima stagione viola.

Grosso non sembra intenzionato a rinunciare al tridente e dovrebbe alternare i due centravanti in base alle caratteristiche dell'avversario. Pellegrino, alto 192 centimetri, è particolarmente efficace nel gioco aereo e in area di rigore. Beto, 194 centimetri, abbina invece la struttura fisica alla velocità e alla capacità di attaccare la profondità. Contro il Torino, dunque, potrebbe iniziare un nuovo capitolo per l'attacco viola: due centravanti per cercare finalmente i gol e cambiare passo.