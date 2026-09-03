Occhio agli svincolati e alla situazione Brozovic per la Fiorentina

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Il mercato non è finito dappertutto. Come sottolinea La Nazione, la Fiorentina non può acquistare giocatori sotto contratto, ma il lavoro sulle uscite può ancora regalare opportunità così come opportunità potrebbero esserci nella lista degli svincolati. Diversi mercati resteranno aperti e potrebbero diventare una soluzione soprattutto per sistemare Sottil dopo il naufragio dell’operazione col Watford.

In entrata la situazione Brozovic è ancora da definire e il club viola potrebbe essere interessato. Fra i mercati ancora aperti, oggi chiuderanno i battenti in Belgio, Austria, Ungheria e Scozia. Domani stop in Turchia, mercato tradizionalmente molto attento alla Serie A. Stop fra 24 ore anche in Ucraina, un giorno in più in Portogallo, mentre lunedì sarà la volta dell’Arabia. Ancora tempo in Croazia, in Svizzera si potranno fare affari fino all’8 e in Polonia fino al 9. Poi la Russia il 10, mentre più avanti si spingono Grecia (15 settembre) e Serbia (18).