Njie l'unico tra gli ultimi arrivati che spera in una maglia dal 1' contro il Torino

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Come riporta oggi La Nazione, la prima seduta post-mercato di ieri al Viola Park ha portato in dote tante buone notizie: erano infatti presenti tutti i nuovi acquisti arrivati nelle ultime 48 ore di calciomercato. Pedro Goncalves, Beto e Gnonto hanno lavorato in gruppo e hanno iniziato a prendere confidenza con lo spogliatoio e l’allenatore. Con loro anche Njie, in viola già da qualche giorno: l’esterno è l’unico tra i volti più nuovi che sabato, contro il Torino, può avere chances di partire dal 1’.