Njie l'unico tra gli ultimi arrivati che spera in una maglia dal 1' contro il Torino

Njie l'unico tra gli ultimi arrivati che spera in una maglia dal 1' contro il TorinoFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa
Oggi alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Come riporta oggi La Nazione, la prima seduta post-mercato di ieri al Viola Park ha portato in dote tante buone notizie: erano infatti presenti tutti i nuovi acquisti arrivati nelle ultime 48 ore di calciomercato. Pedro Goncalves, Beto e Gnonto hanno lavorato in gruppo e hanno iniziato a prendere confidenza con lo spogliatoio e l’allenatore. Con loro anche Njie, in viola già da qualche giorno: l’esterno è l’unico tra i volti più nuovi che sabato, contro il Torino, può avere chances di partire dal 1’.