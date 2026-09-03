Njie l'unico tra gli ultimi arrivati che spera in una maglia dal 1' contro il Torino
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Come riporta oggi La Nazione, la prima seduta post-mercato di ieri al Viola Park ha portato in dote tante buone notizie: erano infatti presenti tutti i nuovi acquisti arrivati nelle ultime 48 ore di calciomercato. Pedro Goncalves, Beto e Gnonto hanno lavorato in gruppo e hanno iniziato a prendere confidenza con lo spogliatoio e l’allenatore. Con loro anche Njie, in viola già da qualche giorno: l’esterno è l’unico tra i volti più nuovi che sabato, contro il Torino, può avere chances di partire dal 1’.
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Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
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