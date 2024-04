ZENGA, Quella di Carnesecchi è la parata perfetta

FirenzeViola.it

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lex portiere tra le altre di Inter e della Nazionale italiana, Walter Zenga ha parlato della fenomenale parata effettuata da Carnesecchi su Nico Gonzalez, simile ad una che fece lui a Berna n un Svizzera-Italia valido per le qualificazioni all’Europeo del 1988 chiusa sullo 0-0: “È stata un’associazione immediata. È sempre bello vedere queste parate, specie se fatte da un italiano. Perché fa bene a tutti e fa bene al nostro movimento. Ci sono tutti gli elementi che vanno a creare la parata perfetta. La posizione del corpo, la reattività, i piedi sistemati correttamente a terra, l’esplosività fisica di Marco lungo un corpo di un metro e 91. Sarebbe bastata un’imprecisione, un piede sistemato qualche centimetro fuori posto e quella parata non si sarebbe potuta proporre”.

Sui portieri di Serie A: “Fare l’elenco di tutti i portieri italiani di altissimo livello che ci sono in giro è complicato, si rischia di dimenticarne qualcuno. Donnarumma, Vicario, Provedel, Meret, Di Gregorio, Caprile, Montipò, Terracciano, Falcone giusto per citare i titolari. E cosa vogliamo dire di Ravaglia e Perin che quando entrano giocano bene? C’è abbondanza di talenti e c’è sempre la struttura alle spalle che li alleva, li aiuta a migliorare e a restare costanti nelle prestazioni. Tutto questo grazie ai bravi preparatori che abbiamo in Italia. La forza di questi professionisti è di migliorare le qualità di chi già ne ha di suo, a livello naturale, e di tenerle allenate. Penso che questa sia una stagione splendida per la scuola italiana dei portieri. Poi bisognerebbe vedere come si comporterebbero nelle competizioni europee. Ma questo è un discorso molto più articolato che coinvolge anche le tre big della Serie A dove i titolari sono stranieri”.

Sul futuro della porta della Nazionale: “Spalletti ha l’imbarazzo della scelta in vista dell’Europeo e anche del post-Europeo. E credo proprio che sia felicissimo così. Se avesse tutta questa abbondanza anche per il centravanti…”