Zazzaroni sull'attacco dell'Italia: "Kean non ci sembrava centratissimo, Gattuso lo ha rivalutato"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel suo commento sulla vittoria di ieri dell'Italia per 5-4 contro Israele, ha giudicato così l'attacco azzurro: "Cinque gol all’Estonia e altrettanti a Israele. E pensare che abbiamo trascorso gli ultimi anni a raccontarci che non avevamo delle punte credibili, di livello internazionale, e che quello era il nostro principale difetto. Quanta diffidenza nei confronti di Retegui e anche Kean non ci sembrava centratissimo, per non parlare di Raspadori. Il calcio libero di Gattuso ha almeno il merito di aver rivalutato i nostri avanti che adesso lavorano sempre in coppia evidenziando interessanti sintonie".