Zazzaroni commento il mercato: "Nella top 3 operazioni al terzo posto metto la conferma di Kean"

vedi letture

Nel suo editoriale di fine mercato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta il calciomercato della Serie A paragonato a quello inglese: "La Premier è diventata l’Arabia d’Europa, mentre l’Arabia originale e “semi-moralizzata” economicamente ha segnato il passo. [...] In Italia continuiamo ad andare in salita col freno a mano tirato: procediamo per prestiti dell’ultima ora, diritti e obblighi quasi sempre condizionati, clausole, bonus facili e difficili e soprattutto fidejussioni [...] Dopo aver discusso per mesi e anni e fallimenti azzurri di giovani da crescere, sperabilmente italiani, abbiamo importato (o riportato) Modric, Dzeko, Matic, Albiol, Vardy e Ciro, più di 230 anni in sei. Gente di livello, per carità, ma un filo datata. Siamo diventati la Serie Arzilla. Ma non buttiamoci ancora più giù".

Poi prosegue citando la Fiorentina: "Visto che le classifiche di gradimento piacciono tanto, vi consegno la mia, personalissima e contestabilissima. [...] Al primo posto metto infatti De Bruyne, anche perché non mi sarei mai aspettato di vederlo dalle nostre parti. [...] Sempre del Napoli è Rasmus Hojlund: un’operazione da 50 milioni per sopperire alla lunga assenza di Lukaku va assolutamente premiata. Al terzo posto - insieme alla conferma di Kean da parte della Fiorentina - indico Zhegrova alla Juve".