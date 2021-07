ZAPPACOSTA, La prima scelta in caso di addio Lirola

Davide Zappacosta sarà la prima scelta in caso di addio a Lirola, anche se il Marsiglia ha abbassato un po’ la pressione Per il terzino destro. Inoltre, per la Difesa, la Fiorentina avrebbe pensato a Lovato per rimpiazzare Pezzella e Milenkovic. La società viola infatti è ancora in lista di attesa per conoscere il futuro di Sanchez (Valladolid), così come i movimenti attorno all’ex Nastasic sono da considerarsi assolutamente concreti e trattare con lo Schalke 04 non dovrebbe essere un problema. Sul piatto, per Nastasic ci sono 2,5 milioni.Molto diversa la quotazione del difensore del Genk, Munoz. La Fiorentina si è fatta avanti, ma le pretese per il cartellino del colombiano sono quelle da top-player: 10 milioni. La trattativa è in stallo ma non del tutto resettata. Lo scrive La Nazione.