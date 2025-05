Zaniolo in caduta libera, e ora? Torna al Galatasaray, altro prestito in vista

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riserva diverso spazio a Nicolò Zaniolo dopo ciò che è accaduto al Viola Park due sere fa dopo la partita tra Fiorentina e Roma Primavera. Dopo aver ricostruito quanto accaduto spiegando che nei prossimi giorni sarà la stessa Procura Federale a decidere in merito, la rosea si concentra sul futuro di un calciatore finito nel baratro dopo aver mostrato al mondo delle qualità da calciatore veramente importante. Quando l’Inter nel 2018, per avere Nainggolan, lo cedette alla Roma, gli esperti di calcio giovanile alzarono le sopracciglia e si interrogarono su Luciano Spalletti, l’allora tecnico nerazzurro: «Possibile che non veda o non capisca il talento di questo ragazzo?». Sette anni dopo, possiamo dire che avesse ragione Spalletti: forse l’attuale ct della Nazionale aveva intuito come qualcosa non andasse nei comportamenti dentro e fuori dal campo.

Il futuro del calciatore. Nessuno vuole più questo Zaniolo in caduta libera. La Fiorentina non lo riscatterà dal Galatasaray, i turchi valuteranno se tenerlo o rigirarlo in prestito altrove. Il suo agente, se sarà bravo, lo piazzerà un’altra volta in Premier, come quarta quinta punta di qualche club di retrovia. C’è qualcuno disposto a credere ancora in Zaniolo