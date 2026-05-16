Gud e l'apatia verso le responsabilità, il CorSport: "Ecco perché il suo futuro dipenderà dai Viola"

>Un aspetto da cui ripartire per quanto riguarda il futuro di Albert Gudmundsson è quello legato alla volontà del giocatore, punto che il Corriere dello Sport ha ritenuto focale dunque non solo per Kean ma anche per l'islandese. Perché la sua stagione non ha solo offerto un rendimento al di sotto delle aspettative, ma ha anche riflettuto l'apatia dell’attaccante di farsi carico di responsabilità e compiti di fronte ai risultati negativi e al rischio della Serie B.

Contratto fino al 2029 per l’ex Genoa, tra quelli che a loro volta mostreranno interesse per Gudmundsson c’è da credere che non avranno argomenti economici convincenti: e allora dipende dalla Fiorentina.