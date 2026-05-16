Mandragora: "A Torino col coltello tra i denti. Rivoluzione in estate? Le individualità non ci mancano"

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Nel corso della lunga intervista rilasciata da Rolando Mandragora a Tuttosport, il centrocampista della Fiorentina ha parlato anche della partita che attende i viola domani in casa della Juventus e di come la squadra stia preparando l'impegno: "L'affronteremo con il coltello tra i denti, sappiamo quanto questa gara sia sentita dalla nostra gente e questo deve spingerci ancora più a fare una grande prestazione e ottenere un risultato positivo".

Sulla contestazione di domenica scorsa dopo il pareggio contro il Genoa Rolando ha poi aggiunto: "Se parliamo di delusione dico che me l'aspettavo: annata negativa, tanti episodi che hanno fatto discutere, i tifosi ci hanno sostenuto ma i fischi bisogna accettarli. Conosco il loro amore viscerale per la Fiorentina, è lo stesso che ha il popolo granata per il Toro, gente che dà tanto e vuole tanto. E noi non sempre ci siamo riusciti".

Serve una rivoluzione a questa squadra per ripartire e svoltare il prossimo anno? "Le individualità non mancano, saranno poi la società e l'allenatore a fare le valutazioni per una squadra forte e competitiva che di sicuro non può lottare per obiettivi come quello di quest'anno»