Il programma viola per la sfida con la Juve alle 12, La Nazione: "L'anomalia del brunch match"

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Per una domenica, la Fiorentina dovrà vestirsi da "squadra del mattino" e prepararsi a scendere in campo quando molti tifosi saranno ancora davanti al primo caffè. La sfida contro la Juventus, fissata all'insolito orario delle 12, costringerà infatti i viola a una marcia d'avvicinamento diversa dal solito. La Fiorentina, sottolinea stamani La Nazione, partirà questa sera per Torino e soggiornerà nell'hotel dove erano state bloccate camere sia per oggi che per domani sera, nel caso in cui il match fosse slittato a lunedì. Domattina la squadra svolgerà il classico risveglio muscolare facoltativo: in una sala adibita alla fisioterapia verranno sistemati tappetini e materiale per stretching e attivazione. Alle 9, però, scatterà il vero appuntamento obbligatorio: brunch per tutta la rosa.

Il menù prevede frutta, yogurt, alimenti dolci e salati ma soprattutto carboidrati, imprescindibili anche all'ora di colazione. E così spazio pure alla pasta, perché nel calcio moderno cambiano gli orari ma non le abitudini alimentari. Identica anche la routine post-gara: a ogni giocatore verrà consegnato un pasto completo in confezioni singole, che di solito è composto da pasta - potrebbero esserci le lasagne - kebab o petto di pollo e una banana. Alle 15:30, infine, dalla stazione di Porta Nuova partirà il treno charter che riporterà i viola a Firenze.